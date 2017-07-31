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31 Temmuz 2017 Pazartesi 15:30

YILIN AŞK BOMBASI!

YILIN AŞK BOMBASI!

YILIN AŞK BOMBASI!
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Survivor Adem Kılıççı ile Tuğçe Melis Demir aşk mı yaşıyor?

Survivor 2017 yarışmacılarından Adem Kılıççı ile Tuğçe Melis Demir'in samimi görüntüleri 'aşk mı yaşıyorlar? sorularına neden oldu

Survior 2017'nin hırslı yarışamcılarından ünlüler takımından Adem Kılıççı'nın adada takım arkadaşı Sabriye ile yakınlık kurması, ikili arasında aşk dedikodularının çıkmasına neden olmuştu.

Yine Survivor'da Sabriye, Adem'i Berna'dan sık sık kıskanıyor, "Berna mı daha güzel ben mi?" sözleriyle Adem'i sıkıştırıyordu.

Survivor Adem'den Sabriye'ye: Yazıklar olsun, nankör! Survivor Adem'den Sabriye'ye: Yazıklar olsun, nankör!


Adem yarışma sonrası POSTA'ya verdiği röportajda, Sabriye ile sadece arkadaş olduklarını bir kez daha dile getirmişti.


 
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