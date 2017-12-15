Yılın Aşk Bombası!

HANDE ERÇEL SEVGİLİSİNİN YAKIN ARKADAŞIYLA BİRLİKTE OLMUŞTU

Hande Erçel ve Ekin Mert Daymaz sevgiliyken, Mehmet Dinçerler ile çift olarak görüşüyorlardı. Hande Erçel, Ekin Mert Daymaz ile ayrılınca Mehmet Dinçerler ile çıkmaya başlamış ve herkesi şaşırtmıştı. Güzel oyuncu Mehmet Dinçerler ile ilişkisi boyunca Instagam'a yüklediği fotoğraflara dikkat eder olmuştu. Hande Erçel eskiye göre daha az dekolteli fotoğraflar tercih ediyordu.

MEHMET DİNÇELER AYRILIĞI YALANLASA DA HANDE "DOĞRU" DEMİŞTİ