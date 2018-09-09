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Yıldız Tilbe iç çamaşırlı poz verdi

O Ses Türkiye'yle yolları ayrılan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin iç çamaşırlı pozları sosyal medyayı salladı.

Yıldız Tilbe iç çamaşırlı poz verdi

O Ses Türkiye'yle yolları ayrılan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin iç çamaşırlı pozları sosyal medyayı salladı.

09 Eylül 2018 Pazar 09:40
Yıldız Tilbe iç çamaşırlı poz verdi

TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programı O Ses Türkiye ile yolları ayrılan şarkıcı Tıldız Tilbe Instagram hesabından iç çamaşırlı pozlarını paylaştı.

Her paylaşımı olay olan Tilbe, bu sefer de evinde aynadan çektiği pozlarını paylaştı. Pembe iç çamaşırıyla poz veren Tilbe, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz sene dahil olduğu O Ses Türkiye'den ayrıldığını Twitterhesabından"O Ses'te yokmuşum, olsun. Teşekkür eder başarılarının devamını dilerim" notuyla duyurdu. Tilbe'nin yerine ise Seda Sayan'ın geleceği iddia edildi

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