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Yıldız isimden itiraf: Estetik olmayan tek yerim var

Instagram üzerinden vücuduyla ilgili bilinmeyenleri söyledi.

Yıldız isimden itiraf: Estetik olmayan tek yerim var

Instagram üzerinden vücuduyla ilgili bilinmeyenleri söyledi.

22 Temmuz 2018 Pazar 22:51
Yıldız isimden itiraf: Estetik olmayan tek yerim var

Kardashian ailesinin daha sessiz sakin yaşamına devam eden üyesi Khloe Kardashian, vücuduyla ilgili itiraflarda bulundu. Nisan ayında kızı True Thompson’ı doğuran Kardashian Instagram üzerinden vücuduyla ilgili bilinmeyenleri söyledi.

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Kardashian vücudunda birçok estetik operasyon geçirdiğini söylerken, “Burnumda hiç estetik yok. Ama bir gün yaptırmayı düşünüyorum çünkü sürekli burun estetiği aklımda” dedi. Basketbolcu Tristan Thompson’dan çocuk sahibi olan Kardashian vücudunda en sevmediği yerin burnu olduğunu da 71.3 milyonu aşkın takipçisine söyledi.

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