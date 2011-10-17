Yetenek sizsiziniz Kıbrıs finali salı günü GAÜ 'de yapılıyor

YETENEKSİZSİNİZ KIBRIS FİNALİ SALI GÜNÜ GAÜ’de YAPILIYOR

GAÜ SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİNDE BÜGÜN SONA EREN ÖN ELEMELERDE İZDİHAM YAŞANDI

ACUN ILICALI, HÜLYA AVŞAR VE SERGEN YALÇINDAN OLUŞAN ÜNLÜ JÜRİ GAÜ ULUSLARASI KONGRE MERKEZİ 18 EKİM SALI GÜNÜ SAAT 15:00 VE 19 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT

13:00’de HAYRANLARI İLE BULUŞACAK

Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüs Sahne Sanatları Fakültesi dans stüdyolarında yapılan Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu “Yetenek Sizsiniz Türkiye” 3. sezon yoğun talepten

dolayı uzatılan Kıbrıs ön elemeleri sona erdi.

Yoğun talep üzerine uzatılan Yetenkesizsiniz Türkiye yarışmasının Kıbrıs ön elemelerinin son gününde, Kıbrıs’ın dört bir yanından ünlü jürünün karşısına çıkmak için 300’e yakın aday GAÜ Sahne Sanatları

dans sütütyolarını doldurdu.

programın 3. sezon Kıbrıs çekimleri için Acun ılıcalı, Hülya Avşar ve Sergen Yalçın’dan oluşan jüri 18 Ekim Salı günü saat:15:00 da ve 19 Ekim Çarşamba günü saat:13:00’da Yeteneksizsiniz Türkiye’nin

Kıbrıs elemeleri ve çekimleri için GAÜ’de hayranları ile buluşlacak.

GAÜ Uluslararası Kongre Merkezinde gerçekleşecek Yeteneksizsiniz çekimlerinde Kıbrıslı yetenekleri keşfetmek için yeniden KKTC’ye gelecek olan Acun Ilıcalı ve ünlü jüri, 2 gün sürecek çekimler boyunca

Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsünde Kıbrıslı yeteneklerin performanslarını değerlendirerek İstanbul’da gerçekleşecek finallere vize verecek.