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Yetenek Sizsiniz Türkiye,Kıbrıs elemeleri GAÜ'de gerçekleşecek

“Yetenek Sizsiniz Türkiye” Kıbrıs ayağının son ön elemeleri 16 Ekim 2011, pazar günü yapılacak

Yetenek Sizsiniz Türkiye,Kıbrıs elemeleri GAÜ'de gerçekleşecek

“Yetenek Sizsiniz Türkiye” Kıbrıs ayağının son ön elemeleri 16 Ekim 2011, pazar günü yapılacak

14 Ekim 2011 Cuma 22:01
Yetenek Sizsiniz Türkiye,Kıbrıs elemeleri GAÜ'de gerçekleşecek
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüs Sahne Sanatları Fakültesi dans stüdyolarında geçen haftasonu yapılan Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye” 3. sezon Kıbrıs ön elemeleri yoğun talepten dolayı uzatıldı.

 “Yetenek Sizsiniz Türkiye” Kıbrıs ayağının son ön elemeleri 16 Ekim 2011, pazar  günü saat 12.00-18.00 saatleri arasında GAÜ Sahne Sanatları Fakültesinde gerçekleşecek.

“Son Ön Eleme Başvuruları Web Üzerinden Yapılabilecek”

Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü batı kısmında yer alan Sahne Sanatları Yüksekokulunda haftasonu gerçekleşecek son ön elemeler ile ilgili detaylı bilgi ile  reyting rekortmeni program “Yetenek Sizsiniz Türkiye”  yeni sezon çekimlerine yeteneklerini sergileyerek katılmak isteyen adaylar başvuru formuna web adresi üzerinden ulaşabilecek.

“Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Sergen Yalçın 18 Ekim’de GAÜ’de”

Reyting rekortmeni programın 3. sezon Kıbrıs çekimleri için Acun ılıcalı, Hülya Avşar ve Sergen Yalçın’dan oluşan jüri 18-19 Ekim tarihleri arasında Yeteneksizsiniz Türkiye’nin Kıbrıs elemeleri ve çekimleri için GAÜ’de hayranları ile buluşlacak.

GAÜ Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall’de gerçekleşecek Yeteneksizsiniz  çekimlerinde Kıbrıslı yetenekleri keşfetmek için yeniden KKTC’ye gelecek olan Acun Ilıcalı ve ünlü jüri, 2 gün sürecek çekimler boyunca Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü sahnesinde Kıbrıslı yeteneklerin performanslarını değerlendirerek İstanbul’da gerçekleşecek finallere vize verecek. 

Son Güncelleme: 14.10.2011 22:01
Anahtar Kelimeler:
GirneÜniversitesiYarışmaAcunYetenek Sizsiniz
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