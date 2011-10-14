Yetenek Sizsiniz Türkiye,Kıbrıs elemeleri GAÜ'de gerçekleşecek

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüs Sahne Sanatları Fakültesi dans stüdyolarında geçen haftasonu yapılan Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu “Yetenek Sizsiniz Türkiye” 3. sezon Kıbrıs ön elemeleri yoğun talepten dolayı uzatıldı.

“Yetenek Sizsiniz Türkiye” Kıbrıs ayağının son ön elemeleri 16 Ekim 2011, pazar günü saat 12.00-18.00 saatleri arasında GAÜ Sahne Sanatları Fakültesinde gerçekleşecek.

“Son Ön Eleme Başvuruları Web Üzerinden Yapılabilecek”

Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü batı kısmında yer alan Sahne Sanatları Yüksekokulunda haftasonu gerçekleşecek son ön elemeler ile ilgili detaylı bilgi ile reyting rekortmeni program “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yeni sezon çekimlerine yeteneklerini sergileyerek katılmak isteyen adaylar başvuru formuna web adresi üzerinden ulaşabilecek.

“Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Sergen Yalçın 18 Ekim’de GAÜ’de”

Reyting rekortmeni programın 3. sezon Kıbrıs çekimleri için Acun ılıcalı, Hülya Avşar ve Sergen Yalçın’dan oluşan jüri 18-19 Ekim tarihleri arasında Yeteneksizsiniz Türkiye’nin Kıbrıs elemeleri ve çekimleri için GAÜ’de hayranları ile buluşlacak.

GAÜ Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall’de gerçekleşecek Yeteneksizsiniz çekimlerinde Kıbrıslı yetenekleri keşfetmek için yeniden KKTC’ye gelecek olan Acun Ilıcalı ve ünlü jüri, 2 gün sürecek çekimler boyunca Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü sahnesinde Kıbrıslı yeteneklerin performanslarını değerlendirerek İstanbul’da gerçekleşecek finallere vize verecek.