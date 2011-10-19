Yetenek Sizsiniz heyecanı GAü'de başladı

Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu reyting rekortmeni program “Yetenek Sizsiniz Türkiye” nin 3. sezon Kıbrıs elemeleri GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü Uluslararası Kongre Salonu Spectrum Hall’de başladı

Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Sergen Yalçın’ın jüri üyesi olduğu reyting rekortmeni programda dereceye girmek için mücadele eden 100’e yakın yetenek ünlü jüri karşısında finaller için GAÜ sahnesinde şans aradı.

Acun Ilıcalı ve ünlü jüriyi yakından görmek ve reyting rekortmeni programa izleyici olarak katılmak için Girne Amerikan Üniversitesi Girne Kampüsü sahnesinde izdiham yaratan Yeteneksizsiniz Türkiye programının hayranları programa katılmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Jürisinde birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı “Yetenek Sizsiniz Türkiye” elemeleri için Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Sergen Yalçın 2 gün boyunca GAÜ sahnesinde ülkemiz yeteneklerinin performanslarını değerlendirerek KKTC’den ayrılacaklar.

Hayranlarının ünlü jüri üyeleri ile GAÜ Girne Kampüs Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall’de bir araya gelme şansı da yakaladığı “Yetenek Sizsiniz Türkiye” 3. sezon Kıbrıs elemelerinde ünlü jüriden vize alacak olan yarışmacılar İstanbul’daki finallere katılacak.