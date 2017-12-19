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Yeşilçam’ın Efsane İsmi Hayatını Kaybetti!

Yeşilçam’ın Efsane İsmi Hayatını Kaybetti!

19 Aralık 2017 Salı 22:46
Yeşilçam’ın Efsane İsmi Hayatını Kaybetti!
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Yeşilçam’ın Efsane İsmi Hayatını Kaybetti!

Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Günay Güner, hayatını kaybetti.

Kemal Sunal, Zeki AlasyaMetin Akpınar, Cüneyt Arkın ve Şener Şen gibi çok sayıda efsane oyuncu ile filmlerde oynayan, Yeşilçam‘ın emektar oyuncusu Günay Güner‘in hayatını kaybettiğini ses sanatçısı Onur Akay sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak duyurdu.

GÜNAY GÜNER KİMDİR?

15 Nisan 1944 yılında Mardin’de dünyaya gelen Günay Güner, daha çok macera, avantür türü sinema yapıtlarında yer almıştır. Çok sayıda filmde canlandırmış olduğu kavgacı karakterleri ile hatırlanan Güner, Beyoğlu’nun Arka Yakası, Acıların Çocuğu, Davaro, Davetsiz Misafir, Dokunmayın Şabanıma gibi sayısız filmde rol aldı.

Son Güncelleme: 19.12.2017 23:56
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