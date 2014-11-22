Yerli Cameron Diaz eriğe aş eriyor

Bebek göründü



Güneş'in haberine göre altı aylık hamile olan yerli Cameron Diaz lakaplı sunucu Meral Kaplan, Türkiye Sigarayla Savaşma Derneği'nin 15. İnsanlığın Gerçek Dostları Ödülleri Töreni'ne katıldı.



İş adamı Erhan Kanioğlu'yla evli olan Kaplan en çok eriğe aş erdiğini bu nedenle de yanında taşıdığını söyledi.