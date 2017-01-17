Yeni Bölümün Yayın Tarihi Belli Oldu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 54. yeni bölüm tarihi belirlendi! (ATV yayın akışı 17 Ocak)



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 54. yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı, yayınlanmayacak mı? sorusu merak uyandırdı. ATV kanalı yayın akış programına göre bakılırsa Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü bu akşam da ekrana gelmeyecek. Diğer yandan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 54. yeni bölüm ne zaman yayınlanacağı belli oldu.Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları yeni fragman için meraklı bekleyişini sürdürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 54. bölümünün iki hafta üst üste yayınlanmamasının ardından izleyiciler dizinin sona erdiği iddialarını ayyuka çıkardı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları...Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrollerinde Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır gibi başarılı isimler yer alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bittiğine dair iddialara ilk yanıt başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan geldi. İnstagram hesabından açıklama yapan Kaynarca dizinin devam edeceğini belirtti. İşte o açıklama...Ünal Kaplan’ın uzun zamandır sözünü ettiği Suzi bir görevi tamamlamak üzere Türkiye’ye gelir.Hızır yalnızca kendine değil, devlete de düşman olan güçlere çok yaklaşmıştır. Özkan'ın elindeki önemli dosyalara da ulaşabilirse işi bir hayli kolaylaşacaktır. Masa, kaosun son bulacağı inancıyla nihayet bir kez daha toplanır. Bu durum en çok Ünal Kaplan'ı tedirgin edecektir. Hızır ise bu toplantıyı üstlerine oynanan oyunu bozmak, net bir adım atmak üzere talep eder. Hainin kim olduğu artık bellidir ve eller bu kez onun ölümüne kalkacaktır. Ünal Kaplan'ın uzun zamandır sözünü ettiği Suzi bir görevi tamamlamak üzere Türkiye'ye gelir. Ayağının tozuyla yaptığı eylem, ziyareti süresince epey can yakacağının sinyallerini verir. Meryem'in çağrısı Hızır'ı eve geri döndürür. Diğer bir güzel haber de bir Çakırbeyli'nin daha aileye katılacağı haberidir. Tüm bu güzel gelişmelerden sonra evde bir bayram havası olması gerekirken yaşanacaklar buna engel olacaktır.Sanırım herkes bölümün yayınlanmaması ile ilgili bir açıklama bekliyor ama tam olarak söylemek gerekirse sevgili EDHO cular.. Her sene sezon ortası, yani Ocak ayında bütün şirketlerin bütçelerinin yeniden yapıldığı dönemdir.Yani iki ya da üç hafta ara verilir.. Bütün hazırlıklarımız ve yeni bölümün çekimleri bütün hızıyla devam etmektedir..İlgileriniz sabrınız ve sevginiz için çok teşekkür ederiz...