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Yeni arabasını görenler hayran kalıyor

Bebek'te antika arabası ile görüntülenen Oktay Kaynarca, "Almak için bir yıldır uğraşıyorum. Gittiğim her yerde arabama ilgi gösteriyorlar" dedi.

Yeni arabasını görenler hayran kalıyor

Bebek'te antika arabası ile görüntülenen Oktay Kaynarca, "Almak için bir yıldır uğraşıyorum. Gittiğim her yerde arabama ilgi gösteriyorlar" dedi.

04 Mayıs 2018 Cuma 11:41
Yeni arabasını görenler hayran kalıyor

Şu sıralar ATV ekranlarında yayınlanan Eşkiya Dünya'ya Hükümdar Olmaz'da boy gösteren Oktay Kaynarca, Bebek'te görüntülendi.

"BİR YILDIR UĞRAŞIYORUM"

Etrafı gazetecilerle sarılan ünlü oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Kaynarca, "Tesadüf denk getirdik, aldık. Bir yıldır uğraşıyorum. Yaz geldi. Biraz arabayı turlatalım diye çıktık, hava aldık" dedi.

"ARABAM YAKIŞIKLI"

Arabasına gittiği her yerde ilgi gösterildiğinden bahseden Kaynarca, "Arabam yakışıklı" diyerek espri yaptı.

Oktay Kaynarca böyle görüntülendi;

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