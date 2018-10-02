Yeliz Yeşilmen ölümden döndü

Adanalı iş adamı Ali Uğur Akbaş'la evlendikten sonra, Adana'ya yerleşen sunucu ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, evinde çıkan elektirik kaçağından dolayı ölümden döndüğünü açıkladı.

Yeşilmen instagram hesabından, "Arkadaşlar çok merak etmişsiniz beni. Olaylar Olaylar. Gözlerden nazarlardan dolayı neler yaşadım anlatamam. O yüzden dudağım bile uçukladı. Arkadaşlar şu eve geldiğimden beri, yılanlar çıktı, tavan çöktü. Dün elektirik kaçağından ölüyorduk resmen çocuklarımla. Çok büyük bir hayati tehlike atlattık resmen." şeklinde bir açıklama yaptı.

Yeliz Yeşilmen, korkutan olay sonrası elektirik tesisatını tamir ettirmek için ekip çağırdı. Arızanın toprak altından geldiğini söyleyen güzel oyuncu, " Resmen canlı bombanın üzerinde yaşıyormuşuz, Allah korudu" dedi.