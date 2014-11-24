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Yavuz Bingöl: 'Aleviyim ama ismim Yavuz'

Milliyet'te yer alan habere göre Yavuz Bingöl: Alevi olduğum anlaşılmasın diye ismimi 'Yavuz' koydular Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Tunceli Üniversitesi'ndeki programına katılan sanatçı Yavuz Bingöl, isminin neden "Yavuz" olduğunu açıkladı

Yavuz Bingöl: 'Aleviyim ama ismim Yavuz'

Milliyet'te yer alan habere göre Yavuz Bingöl: Alevi olduğum anlaşılmasın diye ismimi 'Yavuz' koydular Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Tunceli Üniversitesi'ndeki programına katılan sanatçı Yavuz Bingöl, isminin neden "Yavuz" olduğunu açıkladı

24 Kasım 2014 Pazartesi 13:37
Yavuz Bingöl: 'Aleviyim ama ismim Yavuz'
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Milliyet'te yer alan habere göre Yavuz Bingöl: Alevi olduğum anlaşılmasın diye ismimi 'Yavuz' koydular Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Tunceli Üniversitesi'ndeki programına katılan sanatçı Yavuz Bingöl, isminin neden "Yavuz" olduğunu açıkladı.

''ALEVİ OLDUĞUM ANLAŞILMASIN DİYE...''

Bingöl, "Adım Yavuz ama Alevi ana babanın çocuğuyum. Anne ve babama sordum 'Niye koydunuz?' diye. Babam 'Bilerek koydum' dedi. Alevi olarak aşağılandığım zaman ilkokul ikinci sınıftaydım. Alevi'nin ne olduğunu bilmiyordum. Anneme sordum. Annem, 'Dünyada iki türlü insan var; bir iyi, iki kötü insanlar. Siz iyi insanlar olacaksınız' dedi. 50-60 yıldır aldatılmıştır. Katliamlara uğratılmıştır. Peki niye buradayım bugün? Ak Parti hükümetinin Türkiye'nin kangrenleşmiş sorunlarıyla ilgili çok ciddi çözüm önerileri vardır. Barış sürecinde çok iyi bir yere geldik. Başbakan'ın dediği gibi çok iyi yere geleceğimize inanıyorum" dedi.

SALONDAKİLER UZUN SÜRE ALKIŞLADI

Yavuz Bingöl, daha sonra Bağlama çalarak 'Sarı Gelin' türküsünü söyledi. Daha sonra 'Dersim Dört Dağ İçerisinde' adlı türküyü söyleyen Bingöl, salondakiler tarafından uzun süre alkışlandı
Anahtar Kelimeler:
Yavuz BingölAileAdAleviSon Haberler
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