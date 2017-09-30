'YASAK AŞK' BOMBASI!

Barış Arduç sette geceyi Elçin Sangu'nun odasında geçirdi!

‘Kiralık Aşk’ dizisiyle büyük bir hayran kitlesi edinen Elçin Sangu-Barış Arduç ikilisi, sinema filmi ‘Yanımda Kal’ın çekimleri için Heybeliada’ya kamp kurdu. Sette yayılan bir dedikodu, iki ünlü ismi zor durumda bıraktı.

Telefonda sevgilisi Yunus Özdiken ile kavga eden Elçin Sangu, ağlayarak odasına gitmiş ve gece boyunca kimseyle görüşmemiş.

rtesi sabah set çalışanları Sangu'nun karşı odasında kalan Barış Arduç'un kapısını çalmış ancak uzun uğraşlara rağmen Arduç kapıyı açmamış.

GECE BOYUNCA SOHBET

Gürültüler sonrasında Elçin Sangu'nun kapısı açılmış ve Barış Arduç, Sangu'nun odasından çıkmış.

Set çalışanlarını karşısında görünce panikleyen Sangu, “Yunus ile kavga ettik, Barış'la da odamda dertleştik” açıklamasını yapmış.