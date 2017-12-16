Yaş 52, Vücut 25

Eski model Elizabeth Hurley, sosyal medyada paylaştığı bikinili pozlarıyla dikkat çekiyor. 52 yaşında olmasına rağmen 25 yaşındaki genç bir kızın vücuduna sahip olan Hurley, bikini koleksiyonundaki parçaların tanıtımını da kendisi yapıyor.

Önce modellik, sonra oyunculuk, daha sonra da moda tasarım dünyasına adım atan ünlü model Elizabeth Hurley, geçtiğimiz ay Maldivler’de tatildeydi.

Tatil boyunca Elizabeth Hurley Beach koleksiyonunda yer alan birbirinden seksi modellerle poz veren 52 yaşındaki model, Instagram paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Yaklaşık 3 gün önce pembe bir bikini ile kumsala uzanmış bir halde çektirdiği fotoğrafını hesabında paylaşan Hurley, vücuduyla herkesi kendine hayran bıraktı.