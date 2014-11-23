Her hafta farklı konseptlerle ve konularla ekrana gelen, Kanal D ’nin eğlenceli ve yaratıcı programı “Arkadaşım Hoş Geldin”'de bu hafta Tolga Çevik, yapışık ikizler konseptiyle ekrandaydı. Tolga Çevik ve yapışık kardeşi Sarp, ikiz nakliyecileri canlandırdı.
Tolga Çevik ’in seyirciyi kahkaha tufanına sürüklediği yapışık kardeş karakterinden sonra gözler, İlker Ayrık ’ın 30 Ocak ’ ta vizyona girecek olan “Yapışık Kardeşler” isimli sinema filmine çevrildi.
"YAPIŞIK KARDEŞLER" FİLM FRAGMANI (VİDEO)
Ekranların sevilen yüzü ve başarılı oyuncu İlker Ayrık ’ın ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu filmde, yaşadıkları köyde mutlu mesut bir hayat süren yapışık kardeşler Halim ’le Selim ’in komedi ve aksiyon dolu maceraları anlatılıyor. Köyde hayırlı kısmetlerini bulamayan yapışık kardeşlerin hayatları İstanbul ’a gelmeleriyle birlikte tamamen değişiyor. Mutlu bir aile kurmak isterken maceradan maceraya sürükleniyorlar. Bu keyifli filmde İlker Ayrık ’ın yapışık kardeşini, başarılı oyuncu Hakan Bulut canlandırıyor.
Yapışık Kardeşler Türkiye ’yi yapıştırıyor!
İlker Ayrık ve ekibi, bütün Türkiye ’yi yapıştırmayı planlıyor. Ayrık; “Film vizyona girene kadar, iddia ediyoruz, bütün Türkiye yapışacak. Bazen rekabet birleştirir, bazen komedi, bazense sanat. Samimi yapılan her şeyin, birleştirici gücü olduğuna inanıyorum.” diyor…
Tolga Çevik ’in seyirciyi kahkaha tufanına sürüklediği yapışık kardeş karakterinden sonra gözler, İlker Ayrık ’ın 30 Ocak ’ ta vizyona girecek olan “Yapışık Kardeşler” isimli sinema filmine çevrildi.
"YAPIŞIK KARDEŞLER" FİLM FRAGMANI (VİDEO)
Ekranların sevilen yüzü ve başarılı oyuncu İlker Ayrık ’ın ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu filmde, yaşadıkları köyde mutlu mesut bir hayat süren yapışık kardeşler Halim ’le Selim ’in komedi ve aksiyon dolu maceraları anlatılıyor. Köyde hayırlı kısmetlerini bulamayan yapışık kardeşlerin hayatları İstanbul ’a gelmeleriyle birlikte tamamen değişiyor. Mutlu bir aile kurmak isterken maceradan maceraya sürükleniyorlar. Bu keyifli filmde İlker Ayrık ’ın yapışık kardeşini, başarılı oyuncu Hakan Bulut canlandırıyor.
Yapışık Kardeşler Türkiye ’yi yapıştırıyor!
İlker Ayrık ve ekibi, bütün Türkiye ’yi yapıştırmayı planlıyor. Ayrık; “Film vizyona girene kadar, iddia ediyoruz, bütün Türkiye yapışacak. Bazen rekabet birleştirir, bazen komedi, bazense sanat. Samimi yapılan her şeyin, birleştirici gücü olduğuna inanıyorum.” diyor…