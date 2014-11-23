Yapışık Kardeşler Türkiye ’yi yapıştırıyor!

Her hafta farklı konseptlerle ve konularla ekrana gelen, Kanal D ’nin eğlenceli ve yaratıcı programı'de bu hafta Tolga Çevik, yapışık ikizler konseptiyle ekrandaydı. Tolga Çevik ve yapışık kardeşi Sarp, ikiz nakliyecileri canlandırdı.Tolga Çevik ’in seyirciyi kahkaha tufanına sürüklediği yapışık kardeş karakterinden sonra gözler,’ın 30 Ocak ’ ta vizyona girecek olanisimline çevrildi.Ekranların sevilen yüzü ve başarılı oyuncu’ın ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu filmde, yaşadıkları köyde mutlu mesut bir hayat süren yapışık kardeşler Halim ’le Selim ’in komedi ve aksiyon dolu maceraları anlatılıyor. Köyde hayırlı kısmetlerini bulamayan yapışık kardeşlerin hayatları İstanbul ’a gelmeleriyle birlikte tamamen değişiyor. Mutlu bir aile kurmak isterken maceradan maceraya sürükleniyorlar. Bu keyifli filmde İlker Ayrık ’ın yapışık kardeşini, başarılı oyuncucanlandırıyor.İlker Ayrık ve ekibi, bütün Türkiye ’yi yapıştırmayı planlıyor. Ayrık;diyor…