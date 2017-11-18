Yanlışlıkla Köpek Eti Yedi!

Safiye Soyman, “Dünya Güzellerim” isimli program için gittiği Vietnam’da köpek eti yediğini itiraf etti. Soyman, “Banu (Alkan) ile karnımız acıkmıştı. Tezgahta pişen eti tavuk sandık. Meğer köpek etiymiş. Bunu öğrendikten sonra midem kalktı, hastanelik oldum” dedi. Program partneri Bülent Ersoy’u öven şarkıcı, “Bülent’in vücudunu gördüm.
Safiye Soyman, “Dünya Güzellerim” isimli program için gittiği Vietnam’da köpek eti yediğini itiraf etti. Soyman, “Banu (Alkan) ile karnımız acıkmıştı. Tezgahta pişen eti tavuk sandık. Meğer köpek etiymiş. Bunu öğrendikten sonra midem kalktı, hastanelik oldum” dedi. Program partneri Bülent Ersoy’u öven şarkıcı, “Bülent’in vücudunu gördüm.