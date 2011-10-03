Yalan söylemekten bıkmıştım

7 ay sonra hastaneden çıkıp pazar keyfi yapan İbrahim Tatlıses, sürpriz evlilik kararını verme nedenini ilk kez açıkladı: Hayatımdaki kadınlara yalan söylemekten bıkmıştım

Uğradığı silahlı saldırı sonrası sol tarafı felç kalan İbrahim Tatlıses(59), geçen çarşamba sürpriz bir nikahla evlendiği Ayşegül Yıldız(31) ile 7 ay sonra ilk kez hastaneden çıkıp pazar keyfi yaptı. Daha önce Seyrantepe'de kebap yemek ve geçen hafta da Ayşegül Yıldız'ı ailesinden istemek için hastaneden çıktığını söyleyen Tatlıses, bu kez eşiyle Etiler Nispetiye Caddesi’ndeki Tatlıses Kebap’a gitti. 6 silahlı koruma ve 2 eskort araçla restoranına giden Tatlıses için yoğun güvenlik önlemleri alındı, restoranın önünde kuş uçurtulmadı.

Evine hastane kuracak

Spor giyimiyle dikkat çeken Tatlıses, geçen hafta hastanede nikahını kıyan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, oğlu Ahmet Tatlı ve yardımcıları ile yemek yedi. Kebap, lahmacun ve künefe yiyen Tatlıses, daha sonra çay içti. Kapıda kendisini bekleyen gazetecilere el sallayan Tatlıses, bir saate yakın geçmişte sahibi olduğu magazin dergilerini yöneten gazeteci Burhan Akdağ ile sohbet etti. Bu sırada Sarıgül'ün Erzincan'dan getirttiği üzümü yiyen Tatlıses'in eşi Ayşegül Yıldız'ın keyfinin yerinde olduğu görüldü.

Tatlıses'in gördüğü fizik tedaviye rağmen sol elinin parmaklarını oynamadığı bir kez daha dikkat çekti. Kendisi bekleyen minibüse korumasının taşıdığı tahta basamakla çıkabilen Tatlıses yürürken görüntüsünün alınmasını istemedi. Doktorunun yakında fizik tedavi için Almanya'ya gideceğini açıkladığı Tatlıses'in Beylikdüzü'nde aldığı evin alt katına hastane ortamı kurmayı planladığı için bu seyahatten vazgeçmeyi düşündüğü ifade edildi. "Evliliğime herkes saygı göstermeli"

Tatlıses sürpriz evlilik kararını neden aldığını ilk kez bu sohbet sırasında açıkladı. Gazeteci Burhan Akdağ'ın tebrik ettiği Tatlıses, artık çok daha mutlu ve huzurlu olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Yıllardır hayatımdaki kadınların hepsine yalan söylemek zorunda kaldım. Ondayken diğerine, diğerindeyken ötekine... Bu durumdan bıkmıştım. Artık kendime bir yol çizmek zorundaydım. Bir karar verip evlendim ve artık kimseye yalan söymememe gerek kalmadı. Herkesin de bu evliliğe saygı göstermesi gerek." Tatlıses sohbette Akdağ'ın "Şapka takmana gerek yok, kafanda hiçbir şey yok.

Ayrıca saçlarını boyatmak zorunda da değilsin" sözleri üzerine şapkasını çıkarttı ve eşine dönerek "Ayşegül bak, Burhan saçlarını boyatma diyor, ne dersin?" diye sordu. Bunun üzerine Yıldız da Tatlıses'e "Bence de boyatma, senin saçın beyaz değil ki, kırçıllı, böyle daha güzel" diye yanıt verdi.

"İdo'yla ben de görüşmeyeceğim"

Bu arada Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evleneceğini öğrenince "Artık ben yokum, beni kaybettin" diyerek hastaneyi terk eden 19 yaşındaki oğlu İdo'yla görüşmeyi istemediği öğrenildi. Tatlıses sohbette oğlunun annesi, 20 yıllık hayat arkadaşı Derya Tuna tarafından dolduruşa getirildiğini belirtti ve "Ben de İdo ile görüşmüyorum ve görüşmeyeceğim de... Annesi İdo'yu dolduruyor. İdo'ya çok kızgınım.

Ayrıca Derya hanımın geçen gün söylediği Ayşegül Hanım için 'Tekkeyi bekleyen, çorbayı içer' lafına çok sinirlendim. Böyle bir laf edilir mi? Konuşmaması gerekti, yaptığı çok ayıp. Ayrıca Perihan Hanım için söylediği lafların da ne gereği vardı?" diyerek çok öfkeli olduğunu ifade etti.

Ayşegül Yıldız: Kimseyle polemiğe girmem

Tatlıses'in çiçeği burnunda eşi Ayşegül Yıldız ise evliliğiyle ilgili gündeme getirilen hiçbir konuda kimseye cevap vermeyeceğini belirtti. Yıldız, "Ben üniversite mezunu bir ailenin kızıyım. Belli bir kültür seviyesindeyim. Ne kimseyle polemiğe girerim, ne de konuşurum" şeklinde konuştu.

Sarıgül: Hemen nikâhı kıyalım

Tatlıses Kebap’ta Tatlıses’i ziyaret eden isimlerden biri de eski sanatçısı Azeri kızı Günel’di. Günel babası ve nişanlısıyla Tatlıses’i ziyaret edip elini öptü. Tatlıses, Günel’in nişanlısı İnanç Başeğmez’e “Günel benim kızımdır, onu üzme, iyi bak. Ne zaman evleneceksiniz?” diye sordu. Başeğmez, “Gelecek yaz” yanıtını verince Sarıgül söze girdi ve “İsterseniz hemen nikâhı kıyabilirim” diyerek espri yaptı.

Ne sahnesi keşke çıksabilse!

İbrahim Tatlıses'in yılbaşında Beyaz TV'de ya da Show TV'de astromik ücretle sahneye çıkacağı haberini de sanatçının en yakın arkadaşı Aydemir Akbaş yalanladı. Tatlıses'in sahneye çıkabilecek kadar iyileşmediğini belirten Akbaş, magazin klübü programına "Keşke İbrahim sahneye çıkabilse ama bütün bunlar doğru değil. Bu şekilde nereye çıkıyor? Bütün bunlar abartı.

3 ayda, 5 ayda düzelecek bir durumu yok. İbrahim'in zamana ihtiyacı var" dedi. Öte yandan Tatlıses'in Poll Production'un sahibi Polat Yağcı'dan da albüm yapma karşılığında 600 bin dolar aldığı ancak bu projenin de şimdilik iptal olduğu öğrenildi.

Kendisi bekleyen minibüse korumasının taşıdığı tahta basamakla çıkabilen Tatlıses yürürken görüntüsünün alınmasını istemedi.