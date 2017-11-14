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14 Kasım 2017 Salı 15:14

Ve Yolun Sonuna Gelindi!

Ve Yolun Sonuna Gelindi!
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Çocuklar Duymasın'da Haluk ve Meltem boşanıyor!
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Çocuklar Duymasın'da reytingleri yükselten Haluk ve Meltem ayrılığı önümüzdeki bölümlerde boşanma ile sonuçlanacak.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın'da Haluk ve Meltem'in ayrılığı herkesi üzmüştü. Şimdiye kadar izlemiş olduğumuz romantik, komik ve neşe dolu anlarıyla herkesi etkileyen Haluk ve Meltem ilişkisi son bölümlerde duygusal anlara sahne olmaya başladı.

REYTİNGLER YÜKSELİŞE GEÇTİ
Haluk ve Meltem'in ayrılığının ardından reyinglerde ciddi bir yükselişe geçen dizide farklı alternatifler üzerinde durulmaya başladı.

YOLUN SONUNA GELDİLER
Önümüzdeki haftalarda yayınlanacak yeni bölümlerde Haluk ve Meltem'i boşamayı hedefleyen yapımcı Birol Güven'in Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisine yeni bir yol çizecek.


 
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