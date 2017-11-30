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30 Kasım 2017 Perşembe 17:27

Vatan Şaşmaz'ın Eşi İlk Kez Görüntülendi!

Vatan Şaşmaz'ın Eşi İlk Kez Görüntülendi!
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27 Ağustos 2017'de Beşiktaş'taki bir otel odasında cinayete kurban giden Vatan Şaşmaz'ın eşi Yasemin Şaşmaz uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi.

Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; 7,5 aylık hamile olan ve katıldığı cenaze töreninde görüntülenen Yasemin Şaşmaz'ın suskun halleri dikkat çekti. Eşinin ölümünden kısa bir süre önce hamile olduğunu öğrenen Yasemin Şaşmaz, oğluna 'Asil Vatan Şaşmaz' adını verecek...


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