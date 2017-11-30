Vatan Şaşmaz'ın Eşi İlk Kez Görüntülendi!

Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; 7,5 aylık hamile olan ve katıldığı cenaze töreninde görüntülenen Yasemin Şaşmaz'ın suskun halleri dikkat çekti. Eşinin ölümünden kısa bir süre önce hamile olduğunu öğrenen Yasemin Şaşmaz, oğluna 'Asil Vatan Şaşmaz' adını verecek...