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Vatan Şaşmaz Cinayetinde Son Nokta! Filiz Akel...

Vatan Şaşmaz Cinayetinde Son Nokta! Filiz Akel...

11 Aralık 2017 Pazartesi 18:52
Vatan Şaşmaz Cinayetinde Son Nokta! Filiz Akel...
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Ünlü oyuncu Vatan Şaşmaz'ın manken Filiz Akel tarafından otel odasında öldürülmesiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Cinayet soruşturması tamamlandı.

Ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Vatan Şaşmaz’ın eski manken Filiz Akel tarafından öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.
 
Filiz Akel hakkındaki otopsi raporunun dosyaya girmesinin ardından savcılık dosyayı kapattı. Olay kayıtlara Filiz Akel’in Vatan Şaşmaz’ı aralarındaki tartışmanın ardından öldürmesi ve intihar etmesi olarak geçti. Vatan Şaşmaz, Beşiktaş’taki 5 yıldızlı bir otelde eski manken Filiz Akel tarafından vurularak öldürülmüş, olayın ardından Akel de aynı silahla intihar etmişti.
 

Son Güncelleme: 11.12.2017 20:01
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