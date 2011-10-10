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Vahide Gördüm göğüs kanseri.

Vahide Gördüm Adını Feriha Koydum dizisinden ayrıldı.

Vahide Gördüm göğüs kanseri.

Vahide Gördüm Adını Feriha Koydum dizisinden ayrıldı.

10 Ekim 2011 Pazartesi 14:41
Vahide Gördüm göğüs kanseri.
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48. Altın Portakal Film Festivali’nde jüri üyesi, oyuncu Vahide Gördüm, sağlık sorunları nedeniyle jürideki görevinden ayrılmak zorunda kaldı.Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Kültür ve Sanat Vakfı

(AKSAV) işbirliğinde düzenlenen 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 8 Ekim Cumartesi akşamı “Açılış ve Onur Ödülleri Töreni” ile başladı.

Festivalin bu yılki teması 'Ve Kadın Dünyaya Dokundu' olması sebebiyle Müjde Ar'ın başkanlığında sadece kadınlardan oluşturulan, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisinde yer alması beklenen

Gördüm, görevinden ayrıldı.

Göğüs kanseri olduğu açıklanan ve sevenlerine '6 ay sonra turp gibi olacağım' mesajı gönderen oyuncu Vahide Gördüm'ün, daha önce yapılan açıklamada jürideki görevine devam edeceği açıklanmıştı.

Ancak bugün AKSAV tarafından yapılan açıklamada, dizi ve sinema çalışmaları askıya alan oyuncunun jürideki görevine de devam edemeyeceği bildirildi.

Tamamı kadınlardan oluşan bu özel jüride, Yönetmen Handan İpekçi, oyuncular Bergüzar Korel, yazarlar Ayşe Kulin, Yaşar Seyman, sanat yönetmeni Annie Geelmuyden Pertan, müzisyen ve oyuncu

Şevval Sam, sinema eleştirmeni Melis Behlil, gazeteci Çiğdem Anad ve Prof.Dr. Serpil Kırel yer alacak.

Son Güncelleme: 10.10.2011 14:41
Anahtar Kelimeler:
DoktorKanserVahide Gördüm
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