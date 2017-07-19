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19 Temmuz 2017 Çarşamba 15:52

"UTANMAZLAR!"

'UTANMAZLAR!'
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Ebru'nun aşkı evli ve 2 çocuklu

Ebru Şallı’nın Bodrum’da teknede el ele görüntülendiği yeni aşkı Uğur Akkuş evli ve iki çocuk babası çıktı. Akkuş’a 10 yıllık eşi boşanma davası açıyor. İşte Ebru Şallı'nın o görüntüleri...

Ebru Şallı ile Bodrum’da bir teknede el ele, dudak dudağa görüntülenen Uğur Akkuş’un evli, 2 çocuk babası olduğu ortaya çıktı.

Uğur Akkuş’un 2007’de nikah masasına oturduğu, 10 yıllık evliliklerinde birkaç kez boşanmanın eşiğinden döndüğü Gonca Derin Akkuş şunları söyledi:

'Birlikte olduklarını gazetelerden öğrendim. Öyle üzüldüm ki, serumla ayakta duruyorum. Uğur 1 yıl önce beni darp etti, dava açtım.


Çocukların hatrına affettim. Bir süredir eve uğramıyordu. Demek ki Ebru yüzündenmiş.''

Eşi Uğur Akkuş’un kendisini telefonla aradığını söyleyen Gonca Derin Akkuş sözlerine şöyle devam etti:

'Uğur kendisine tuzak kurulduğunu iddia ediyor. Hiç inandırıcı değil. Belki de eşim reklam peşinde. Bu ilişki sayesinde tanınmak istiyor olabilir. Bir yuva yıkıldı. Utanmazlar! Ebru Hanım, Uğur’un ona aşık olduğunu sanıyorsa yanılıyor. Psikolojim alt üst oldu.''  



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