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Usta Sanatçı Hayatını Kaybetti!

Usta Sanatçı Hayatını Kaybetti!

15 Aralık 2017 Cuma 21:14
Usta Sanatçı Hayatını Kaybetti!
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Usta sanatçı Ali Tekintüre hayatını kaybetti!

Bir süredir yoğun bakım ünitesinde yatan 67 yaşındaki usta sanatçı Ali Tekintüre bu sabah hayatını kaybetti.

'Senden Vazgeçmem', 'Seni Yakacaklar', 'Benim İçin Üzülme', 'Hangimiz Sevmedik', 'Tanrım Beni Baştan Yarat', 'Dilek Taşı', 'Sürünüyorum' gibi şarkıların söz yazarı Ali Tekintüre, uzun sürdir kanser tedavisi görüyordu.
 
Sözcü'nün haberine göre; bir süredir yoğun bakım ünitesinde yatan 67 yaşındaki usta sanatçı, bu sabah hayata gözlerini yumdu.
 

Son Güncelleme: 15.12.2017 22:25
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