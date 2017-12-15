Usta Sanatçı Hayatını Kaybetti!

Bir süredir yoğun bakım ünitesinde yatan 67 yaşındaki usta sanatçı Ali Tekintüre bu sabah hayatını kaybetti.

'Senden Vazgeçmem', 'Seni Yakacaklar', 'Benim İçin Üzülme', 'Hangimiz Sevmedik', 'Tanrım Beni Baştan Yarat', 'Dilek Taşı', 'Sürünüyorum' gibi şarkıların söz yazarı Ali Tekintüre, uzun sürdir kanser tedavisi görüyordu.