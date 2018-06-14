Usta oyuncu hayatını kaybetti!

Duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay, bir süredir tedavi gören oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel'in 78 yaşındaİstanbul’da vefat ettiğini açıkladı.
14 Haziran 2018 Perşembe 18:36
'Kurtlar Vadisi Vatan', 'Sakarya Fırat', 'Kalp Gözü' ve 'Bir Sepet Elma' gibi dizilerde rol alan oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel, 78 yaşında hayata veda etti.
Duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay, bir süredir tedavi gören oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel'in 78 yaşındaİstanbul’da vefat ettiğini açıkladı.