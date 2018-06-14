banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94541
ALTIN
196.330
DOLAR
4.6810
STERLİN
6.2379
EURO
5.4511
Cin tutuksuz yargılanacak
CİN TUTUKSUZ YARGILANACAK
Soygun zanlıları tutuklu yargılanacak
SOYGUN ZANLILARI TUTUKLU YARGILANACAK
Sahte öğrenci tutuksuz yargılanacak
SAHTE ÖĞRENCİ TUTUKSUZ YARGILANACAK
7 üründe limit üstü kalıntı
7 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI
banner282

Usta oyuncu hayatını kaybetti!

'Kurtlar Vadisi Vatan', 'Sakarya Fırat', 'Kalp Gözü' ve 'Bir Sepet Elma' gibi dizilerde rol alan oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel, 78 yaşında hayata veda etti.

Usta oyuncu hayatını kaybetti!

'Kurtlar Vadisi Vatan', 'Sakarya Fırat', 'Kalp Gözü' ve 'Bir Sepet Elma' gibi dizilerde rol alan oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel, 78 yaşında hayata veda etti.

14 Haziran 2018 Perşembe 18:36
Usta oyuncu hayatını kaybetti!

Duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay, bir süredir tedavi gören oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel'in 78 yaşındaİstanbul’da vefat ettiğini açıkladı.

banner277
Hacı Kamil Adıgüzel'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor'da kim elendi? Şok veda
Survivor'da kim elendi? Şok veda
Acun Ilıcalı’dan Turabi’ye şok! Survivor Turabi diskalifiye mi olacak?
Acun Ilıcalı’dan Turabi’ye şok! Survivor Turabi diskalifiye mi olacak?
Sette ölüme 6 yıl hapis istemi!
Sette ölüme 6 yıl hapis istemi!
Aleyna'nın klibi rekora koşuyor!
Aleyna'nın klibi rekora koşuyor!
Efsane isimden kötü haber!
Efsane isimden kötü haber!
Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu “Zeki Müren Şarkıları“yla Sahnede!
Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu “Zeki Müren Şarkıları“yla Sahnede!
Survivor'da deprem oldu! Yarışmacılar büyük panik yaşadı
Survivor'da deprem oldu! Yarışmacılar büyük panik yaşadı
Genç şarkıcının cesedi bulundu...
Genç şarkıcının cesedi bulundu...
Ünlü oyuncuya büyük vefasızlık!
Ünlü oyuncuya büyük vefasızlık!
Bu halini unutun! Paylaştığı fotoğraf şaşkınlık yarattı
Bu halini unutun! Paylaştığı fotoğraf şaşkınlık yarattı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim