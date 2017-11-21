Usta Müzisyen Hayatını Kaybetti!

Usta müzisyen Murat Tambay hayatını kaybetti!



Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, acı haberi Instagram adresinden duyurdu. Cenaze bilgilerini de paylaşan Akay, “Gitar virtüözü Murat Tambay’ı, genç yaşta kalp krizinden kaybettik. Cenazesi, bugün 21 Kasım 2017 Salı günü, saat 15:00’da İskenderun Latin Katolik Kilisesi’nden kalkacaktır. Müzik camiasına başsağlığı dilerim.” notunu düştü.Murat Tambay, çok sayıda sanatçının albüm ve sahne çalışmalarına gitarı ile katkıda bulunmuş ve müzik otoriteleri tarafından, gitar virtüözü olarak değerlendiriliyordu.