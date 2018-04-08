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Usta isme son veda!

Usta isme son veda!

08 Nisan 2018 Pazar 08:59
Usta isme son veda!
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'Kaynanalar' dizisinin 'Tijen’i Sevda Aydan'a son veda

Bir dönem ilgiyle izlenen 'Kaynanalar' dizisinde canlandırdığı 'Tijen' karakteriyle hafızalara kazınan ve dün vefat eden 88 yaşındaki oyuncu, ressam ve opera sanatçısı Sevda Aydan, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

13 Mart'tan bu yana demans, anemi ve meme kanseri tedavisi gördüğü Alsancak Devlet Hastanesi'nde dün sabah saatlerinde vefat eden oyuncu, ressam ve opera sanatçısı Sevda Aydan, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

'Kaynanalar' dizisinde 'Tijen' karakterine hayat veren Aydan'ın cenaze törenine sanatçı dostları, ailesi ve sevenleri katıldı. Acı haberi, Bangkok'ta alan Sevda Aydan'ın oğlu oyuncu Ege Aydan, annesinin cenazesine yetişemedi. Sevda Aydan'ın diğer oğlu eski milli basketbolcu Efe Aydan ise taziyeleri kabul etti. Annesinin son 6 ayını iyi geçirmediğini anlatan Efe Aydan, "En son bundan 10 gün önce annemle sohbet ettik ama genelde ben konuşuyordum, o dinliyordu" diyerek annesiyle olan son görüşmesini anlattı.

Öğle namazınI müteakip Alsancak Hocazade Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan Sevda Aydan’ın cenazesi Alaçatı Mezarlığında toprağa verildi

Son Güncelleme: 08.04.2018 09:11
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