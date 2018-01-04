Usta İsim 3 Milyon Dolar İçin Oğlunu Sildi!

Yeşilçam yıldızı Kenan Kalav, kendi gibi oyuncu olan oğlu Can Kurt Kalav ile bağlarını koparmıştı. Baba-oğulun arasına 3 milyon dolar değerindeki mirasın girdiği ortaya çıktı.

Yeşilçam'ın yakışıklı yıldızlarından Kenan Kalav'ın oğlu Can Kurt Kalav'la bağlarını koparmasına neden olan mirasın ayrıntıları ortaya çıktı.

OĞLUNU ARAYIP SORMUYOR

HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, Kenan Kalav'ın ailesinden kalan miras sonrası kendisi gibi oyuncu olan oğlu Can Kurt Kalav'ı arayıp sormadığını çıkmıştı. Baba - oğulun bağlarını koparan mirasın detayları belli oldu.