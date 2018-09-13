Unutkanlığı Şeyma'yı dillere düşürdü

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen sosyetik güzel Şeyma Subaşı, giydiği siyah elbisenin etiketini gizlemeyi unutunca takipçilerinin diline düştü. Buna rağmen Subaşı'nın paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

"GECE GECE GÜLDÜRDÜNÜZ"

Sosyetik güzel Şeyma Subaşı'nın paylaşımını bazı takipçileri eleştirirken bazı takipçileri ise Subaşı'ya sahip çıktı. Subaşı'nın bir takipçisi, "Ne etikettir herkes takmış kadın güzel çekemiyorsunuz kusur arıyorsunuz." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Şeyma Hanım etiketi üzerinde unutmuşsunuz. Gece gece güldürdünüz." yorumunu yaptı. Bir başka takipçisi ise, "Gözleriniz ne kadar iyi görüyormuş maşallah." yorumunu yazdı.