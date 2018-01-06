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Ünlü Yıldızın Son Hali Sevenlerini Üzdü

Ünlü Yıldızın Son Hali Sevenlerini Üzdü

Ünlü Yıldızın Son Hali Sevenlerini Üzdü

Ünlü Yıldızın Son Hali Sevenlerini Üzdü

06 Ocak 2018 Cumartesi 15:15
Ünlü Yıldızın Son Hali Sevenlerini Üzdü
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Tara Reid gün geçtikçe eriyor!

Uzun zamandır zayıflık sorunuyla mücadele eden Amerikalı oyuncu Tara Reid'in son hali sevenlerini korkuttu.

Rol aldığı The Big Lebowski ve Amerikan Pastası gibi filmlerle şöhrete ulaşan Tara Reid son hali hayranlarını üzdü.

Tara Reid son yıllarda mesleki başarılarından çok fiziksel görüntüsündeki aşırılıklarla gündeme geliyor.

Tara Reid, bir dönem Hollywood’u kasıp kavuran sıfır beden salgınının en ünlü kurbanlarından biri. Bir zamanlar daha dolgun hatlara sahip olan Tara Reid, son yıllarda ise aşırı zayıflığıyla dikkat çekiyor.

Son Güncelleme: 06.01.2018 16:20
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