Ünlü Türkücüler Gözaltında!

Dün akşam Ankara’da inanılmaz bir skandal yaşandı. Özel bir davete katılmak üzere birçok konukla birlikte Ankara’da olan iki ünlü türkücü Nihat Doğan ve İzzet Yıldızhan gecenin sonunda, Ankara dışından gelen konuklar gibi geceyi geçirmek üzere Sheraton Otel’e geçtiler. Ayakligazete.com'un özel haberine göre, gecenin ilerleyen saatlerinde odalarına iki tane hayat kadını çağırdıkları ve onlarla birlikte oldukları öğrenilen Nihat Doğan ve İzzet Yıldızhan, hayat kadınlarına paralarını ödemeyince aralarında tartışma çıktı.



Polise başvuran hayat kadınlarının ardından Ankara Sheraton Otel’e ahlak masası ekipleri geldi ve hem Nihat Doğan’ı hem de İzzet Yıldızhan’ı sorguları alınmak üzere polis merkezine götürdüler.



Geceyi nezarette geçiren iki ünlü türkücü şu saatlerde ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyeti’nde sorgulanıyor.



Nihat Doğan, İstanbul’daki menajeriyle yaptığı telefon görüşmesinde İzzet Yıldızhan’ın kendisini yaktığını, yaşanan olaylarla hiçbir ilgisi bulunmadığını belirtti.



Son dakika bilgilerine göre, iki ünlü türkücü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.