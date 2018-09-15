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Ünlü Sunucu Öykü Serter, İç Çamaşırıyla Objektiflerin Karşısına Geçti

Ünlü sunucu Öykü Serter, iç çamaşırıyla objektiflerin karşısına geçtiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü Sunucu Öykü Serter, İç Çamaşırıyla Objektiflerin Karşısına Geçti

Ünlü sunucu Öykü Serter, iç çamaşırıyla objektiflerin karşısına geçtiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 17:47
Ünlü Sunucu Öykü Serter, İç Çamaşırıyla Objektiflerin Karşısına Geçti

Ekranlardan bir süredir uzak olan ünlü sunucu Öykü Serter cesur paylaşımıyla sosyal medyada çok konuşuldu. Serter, iç çamaşırı ve boğazlı kazağıyla objektiflerin karşısına geçti.

"SWEATER, WEATHER"

Ünlü sunucu Öykü Serter, iç çamaşırlı paylaşıma "Sweater, weather" notunu ekledi. Öykü Serter'in bazı takipçileri fotoğrafı çok beğenirken bazı takipçileri ise, ünlü sunucuyu eleştiri yağmuruna tuttu.

"SEN EVİMİZİN KIZIYDIN BU POZ OLMAMIŞ"

Öykü Serter'in bir takipçisi paylaşıma, "Harikasınız vallahi helal olsun kazağı bir gün verin de bende çekineyim bu pozu." yorumunu yazdı. Başka bir takipçisi ise, "Sevgili Öykü; tabii ki istediğin gibi poz verebilirsin senin tercihindir ammaaa seni bizler evimizin kızı kabul ediyoruz bu pek olmamış." yorumunu yaptı.

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