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Ünlü Şarkıcıya Ahlaksız Teklif!

Hatice'ye ahlaksız teklif ünlü işadamı 100 bin dolar önerdi

Ünlü Şarkıcıya Ahlaksız Teklif!

Hatice'ye ahlaksız teklif ünlü işadamı 100 bin dolar önerdi

29 Aralık 2017 Cuma 20:02
Ünlü Şarkıcıya Ahlaksız Teklif!
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Son günlerin en çok konuşulan ismi şarkıcı Hatice, geçtiğimiz gün Nişantaşı City’s de arkadaşlarıyla yemekteydi. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hatice,  ‘Kürk bana eski sevgilimden kaldı. Her yeri gerçek değil sanırım. Hayvan severler kızmasın lütfen' dedi. Öte yandan güzel şarkıcı, son dönemde sosyal medyada yaşanan taciz ve çirkin tekliflere kendisinin de çok sık maruz kaldığını belirtti.

"Bir sürü mesaj yazanlar var. Dubaili bir iş adamı yazmıştı ve bana utanmadan 100 bin dolar teklif etti. ‘İki gün buyurun misafirim olun’ dedi. 

Devamlı isim değiştirerek yazan sapıklar da var. Onlarda devam ederlerse yakında ifşa edeceğim. Beni başkalarıyla karıştırmasınlar."

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