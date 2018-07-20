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Ünlü şarkıcı ölümden döndü!

Dün akşam Şile'de konser veren güzel şarkıcı Burcu Güneş, ölüm tehlikesi atlattı. Çıkan şiddetli fırtına sonrası sahne, sanatçının içinde olduğu karavanın üzerine düşmekten son anda kurtuldu.

Ünlü şarkıcı ölümden döndü!

Dün akşam Şile'de konser veren güzel şarkıcı Burcu Güneş, ölüm tehlikesi atlattı. Çıkan şiddetli fırtına sonrası sahne, sanatçının içinde olduğu karavanın üzerine düşmekten son anda kurtuldu.

20 Temmuz 2018 Cuma 13:10
Ünlü şarkıcı ölümden döndü!

Burcu Güneş, dün akşam Şile'de düzenlenen 31. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne aldı. Konserin bitişiyle birlikte karavanına geçen şarkıcı, çıkan şiddetli fırtına sonrası sahnenin kaldığı karavanın üzerine düşmesinden son anda kurtuldu. Etrafta uçuşan cisimlerin karavana isabet ettiği öğrenilirken şarkıcı olayı yara almadan atlattı.

BÜYÜK PANİK YAŞADI

Habertürk'ten Arif Hür'ün haberine göre, Konser sonrası sahnenin hemen yanında bulunan karavanına geçen şarkıcı alanda çıkan şiddetli fırtına sonrası, sahnenin kaldığı karavanının üzerine düşmesinden güvenlik görevlilerinin yardımıyla kurtuldu. Sahneden, karavana gelen cisimlerin etkisiyle panik yaşayan Güneş, olay yerini terk ederek evine gitti.

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