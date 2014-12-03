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Ünlü Şarkıcı 19 Yaşında Tecavüze Uğradım

Sahnedeki dansları, giyim tarzı ve özel yaşamı ile dillerden düşmeyen

Ünlü Şarkıcı 19 Yaşında Tecavüze Uğradım

Sahnedeki dansları, giyim tarzı ve özel yaşamı ile dillerden düşmeyen

03 Aralık 2014 Çarşamba 11:13
Ünlü Şarkıcı 19 Yaşında Tecavüze Uğradım
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Lady Gaga: 19 yaşında tecavüze uğradım
Sahnedeki dansları, giyim tarzı ve özel yaşamı ile dillerden düşmeyen ABD'li ünlü şarkıcı Lady Gaga, 19 yaşındayken kendisinden yaşça büyük bir erkeğin tecavüzüne uğradığını söyledi


ABD'de yayınlanan "The Howard Stern Show" programına katılan 28 yaşındaki şarkıcı, 19 yaşındayken kendisinden 20 yaş büyük bir müzik prodüktörünün tecavüzüne uğradığını açıkladı.

Lady Gaga, İngilizce’de 'domuz ya da pis herif' anlamına gelen 'Swine' adlı şarkısının esin kaynağının da bu tecavüz olayı olduğunu belirtti.
 

Son Güncelleme: 03.12.2014 11:16
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