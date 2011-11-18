Ünlü sanatçı hastaneye kaldırıldı

Türk Müziğinin güçlü seslerinden Zerrin Özer, aniden fenalaşınca Bodrum Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Ünlü sanatçının tansiyonunun yükseldiği öğrenildi. Bir müddet müşahede altında tutulan Zerrin Özer'in tansiyonu normal seyre indirildi.
Zerrin Özer'in Kardiyoloji bölümünde tedavisi devam ediyor.
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Türk Müziğinin güçlü seslerinden Zerrin Özer, aniden fenalaşınca Bodrum Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.