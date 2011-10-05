Ünlü Oyuncuya Kanser Şoku!

Vahide Gördüm'ün göğsündeki kistin kanser riski taşıması, doktorları endişelendirdi. Eşi Altan Gördüm, "Kemoterapi görebilir; bu yüzden Vahide, 'Adını Feriha Koydum' dizisine zorunlu ara verecek" dedi



BİYOPSİYİ BEKLİYORUZ



Vahide Gördüm'ün zor günleri! Ünlü oyuncunun göğsünde kist belirlendi. Fulya Acıbadem Hastanesi'nde yapılan ilk tetkiklerde kötü huylu olmasından şüphelenilen kistten parça alınarak biyopsiye

gönderildi. Gördüm, sağlık gerekçesiyle rol aldığı 'Adını Feriha Koydum' dizisiyle, çekimleri süren 'Ayhan Hanım' filminden affını istedi.



"SIKINTILI BİR YOL"



Ünlü oyuncunun eşi Altan Gördüm, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Maalesef böyle bir şanssızlıkla karşılaştık, sıkıntılı bir yola girdik. Patoloji raporlarının temiz çıkmasını ümit ediyoruz. Kemoterapi

tedavisi görme ihtimali yüksek olduğu için dizi ve sinema çalışmalarına ara verilecek. Vahide ile bu zor günleri aşacağız."