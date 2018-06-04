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Ünlü oyuncuya büyük vefasızlık!

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Selahattin Fırat Şişli Camii'nde kılınan öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Oyuncunun cenaze namazına katılan tek ünlü isim ise Yusuf Sezgin oldu.

Ünlü oyuncuya büyük vefasızlık!

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Selahattin Fırat Şişli Camii'nde kılınan öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Oyuncunun cenaze namazına katılan tek ünlü isim ise Yusuf Sezgin oldu.

04 Haziran 2018 Pazartesi 22:46
Ünlü oyuncuya büyük vefasızlık!

Dün hayatını kaybeden Selahattin Fırat bugün Şişli Camii'nde kılınan öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 92 yaşında vefat eden oyuncu, Kavaklı Gürpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TEK ÜNLÜ YUSUF SEZGİN OLDU

Selahattin Fırat'ın cenaze namazına katılan tek ünlü isim ise Yusuf Sezgin oldu.

"CANLARI SAĞ OLSUN"

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Selahattin Fırat'ın kızı Melis, cenaze namazına ünlü isimlerin katılmamasıyla ilgili olarak ''Babam bunu görseydi 'canları sağ olsun' derdi, biz de 'canları sağ olsun' diyoruz'' dedi.

ÖLÜM HABERİNİ ONUR AKAY DUYURMUŞTU

Usta oyuncunun ölüm haberini ise ses sanatçısı Onur Akay şu sözlerle duyurmuştu: "Kemal Sunal filmlerinde canlandırdığı unutulmaz karakterlerle hatırladığımız, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Selahattin Fırat'ı kaybettik. 2015 yılında yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştum. Daha sonra sağlığına kavuşmuştu. Maalesef acı haber busabah geldi. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullanarak usta oyuncunun son fotoğraflarından birini de paylaşmıştı.


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