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Ünlü oyuncudan herkesi şaşırtan itiraf: Penisimi kırdım...

Ünlü oyuncudan herkesi şaşırtan itiraf: Penisimi kırdım...

21 Nisan 2018 Cumartesi 21:25
Ünlü oyuncudan herkesi şaşırtan itiraf: Penisimi kırdım...

ABD'li ünlü oyuncu ve komedyen Ross Asdourian, piyasaya çıkan yeni kitabında yaşadığı utanç verici bir olayı anlattı. 32 yaşındaki oyuncu ve komedyen,"Bir gece takıldığım bir kızla yatağa girince heyecandan penisim kırıldı" ifadeleriyle yaşadığı korkuyu anlattı.

ABD’li ünlü oyuncu ve komedyen Ross Asdourian, 4 yıl önce yaşadığı korkutucu bir olayı piyasaya yeni çıkan kitabında anlattı. Broken Bananah isimli kitabında hayatını anlatan Asdourian, New York’ta yaşarken bir arkadaşının şehri ziyaret ettiğini ve buluştuklarını söyleyerek ikilinin kısa süre sonra yakınlaştığını ve yatağa girdiklerini anlatıyor.

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ABD’nin çok satan gazetelerinden New York Post’ta da yer alan haberde, 32 yaşında olan Asdourian’ın ters bir hareket sonrasında çıt sesi duyduğu ve kasıklarında ağrı hissettiği ifade edilirken, ünlü komedyenin ambulans çağırarak, “Merhaba, sanırım bir ambulansa ihtiyacım var. Sanırım penisim kırıldı” diye yardım istediği belirtiliyor.

Ünlü oyuncunun apar topar hastaneye kaldırıldıktan sonra kapsamlı bir operasyon geçirdiği belirtilirken, sağlığına aylar sonra kavuştuğu vurgulandı. Yaklaşık 60.000 dolarlık 2 zorlu ameliyat geçiren adamın hem içten hem de dışarıdan dikiş atıldığı belirtildi.

Son Güncelleme: 21.04.2018 21:28
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