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Ünlü oyuncu yoğun bakıma alındı!

Ünlü oyuncu yoğun bakıma alındı!

23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:49
Ünlü oyuncu yoğun bakıma alındı!

Ünlü tiyatro ve dizi oyuncusu 74 yaşındaki Can Gürzap, dün gece Sapanca ilçesinde, yolun karşısına geçerken Suriye uyruklu bir kişinin kullandığı motosikletin çarpması sonucu yaralanmıştı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ünlü oyuncu buradaki cerrahi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı ve şu an yoğun bakımda.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde motosiklet çarpması sonucu yaralanan tiyatro, sinemave dizi oyuncusu Can Gürzap’ın Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisi  sürüyor.

Hastane Başhekimi Dr. Mehmet Akif Çakar, Gürzap’ın beyin kanamasının olduğunu, ancak hayati riskinin olmadığını belirterek, “Hastamız dün gece hastaneye geldi. İlk tetkiklerde beyin zarıyla beyin arasında kanama olduğu tespit edildi. Tıbbi tabiriyle subrutal hemotom tespit edildi. Can beyin kan sulandırıcı ilaç kullanması da bu kanama riskini arttırdı. Beyin cerrahi konsürtasyonu değerlendirmeleri neticesinde hastamız yoğun bakımda yatmaktadır. 1-2 gün daha yoğun bakım takibi gerekecek. Şu anda beyin cerrahi doktorumuzun cerrahi müdahale düşüncesi yok, 1-2 gün sonra net açıklama yaparız. Şu anda şuuru yerinde ve konuşuyor, herhangi bir sıkıntı yok. Beynindeki kanama kısıtlanmış gibi duruyor iyi olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, ünlü oyuncunun tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığını belirterek, “Değerli basın mensupları çok değerli sanatçı Can Gürzap, dün akşam Sapanca’da geçirdiği bir kaza sonrası kafa tranvası geçirdi. Dün akşam tüm müdahaleleri yapıldı. Burada hastanede yoğun bakımda tedbir amaçlı yatıyor” dedi.


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