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Ünlü oyuncu uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı!

Şok!

Ünlü oyuncu uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı!

Şok!

22 Mart 2018 Perşembe 20:59
Ünlü oyuncu uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı!
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Ünlü oyuncu uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı!

İstanbul Narkotik Polisleri, ünlü dizi oyuncusu ve Muhteşem Yüzyıl’ın Behram Paşa’sı Adnan Koç‘u Kokain maddesi ile suçüstü yakaladı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, İstanbul merkezli bir uyuşturucu operasyonu düzenledi. Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre; Narkotik Masası Polisleri, "Torbacı" olarak adlandırılan ve tanınmış isimlere uyuşturucu madde temin eden Sinan B.'den ünlü dizi oyuncusu ve Muhteşem Yüzyıl'ın Behram Paşa'sı Adnan Koç'un uyuşturucu madde aldığını saptadı.

Takibe alınan Koç'un beş kullanımlık Kokain maddesi ile İçerenköy'de bir kafeye gittiği saptandı. Kafeye baskın yapıldı. Adnan Koç, iki kardeşi ve arkadaşları ile gözaltına alındı. Polise direnen Koç'a uyuşturucu madde kullanımına yer temin etmek ve uyuşturucu ticareti gerekçesiyle işlem yapıldı. Torbacı Sinan B. de yakalandı ve tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Koç, iki kardeşi ve diğer şüphelilerle birlikte adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında detaylı incelemeler de sürüyor.
 

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