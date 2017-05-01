Ünlü Oyuncu Kanser Olduğunu Açıkladı!

Val Kilmer kanser olduğunu açıkladı!



Kasım 2016'da oyuncu arkadaşı Michael Douglas’ın kendisi hakkında kanser olduğu şeklindeki açıklamasını yalanlayan 57 yaşındaki Val Kilmer, kanser tedavisi gördüğünü ilk kez kabul etti.Val Kilmer, oyuncu arkadaşı Michael Douglas’ın kendisi hakkında ortaya attığı kanser iddiasından aylar sonra kendisine gırtlak kanseri teşhisi konulduğunu açıkladı.Sosyal haber sitesi Reddit’te hayranlarının sorularını yanıtlayan 56 yaşındaki yıldız, "Micheal Douglas muhtemelen bana yardımcı olmaya çalışıyordu çünkü basın o günlerde benim nerede olduğumu soruyordu. Kanser tedavisi gördüm. Dilim tedaviye rağmen hala şiş ve kendi sesimi çıkaramıyorum, dolayısıyla insanlar hala hasta olduğumu düşünüyor" yanıtını verdi.Geçtiğimiz yıl Facebook sayfasından açıklama yapan Kilmer, “Çok iyiyim arkadaşlar. Sevginize ve desteğinize teşekkür ederim. Kanser ya da tümörümün olmadığını açıklamalıyım" ifadelerini kullanmıştı.