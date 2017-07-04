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04 Temmuz 2017 Salı 20:31

Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti

Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti
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Usta oyuncu Hakan Balamir hayatını kaybetti
KOAH hastalığıyla mücadele eden usta oyuncu Hakan Balamir tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında yaşamını yitirdi.



KOAH hastalığıyla uzun süredir mücadele eden ünlü sanatçı Hakan Balamir, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Balamir saat 20.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Türk sinemasının usta oyuncularından 72 yaşındaki Hakan Balamir, uzun süredir mücadele ettiği Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) nedeniyle bir süredir nefes almakta zorlanıyordu. Yaklaşık bir hafta önce durumu ağırlaşan Balamir, ailesi tarafından Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ünlü oyuncu burada Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi'ne yatırıldı. Yaklaşık 1 haftadır tedavisi devam eden ve durumu ağırlaşan Balamir, bugün saat 20.00 sıralarında hayata gözlerini yumdu.


HAKAN BALAMİR KİMDİR?

1 Ocak 1945 yılında dünyaya gelen Hakan Balamir, sinema kariyerine 1972 yapımlı Bir Aşk, Bir Ölüm filmiyle başladı. Kariyeri boyunca Lütfi Akad, Atıf Yılmaz, Süreyya Duru ve Memduh Ün gibi yönetmenlerle çalıştı. 1974 yapımlı Yunus Emre ve 1985 yapımlı 14 Numara filmlerindeki oyunculuğuyla Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez en iyi erkek oyuncu seçildi.
Oyunculuku kariyerinin ardından yapımcılığa başlayan Hakan Balamir, 9 filmin yapımcılığını üstlendi. Yağ Yağmur, Oyunun Sonu, Ponente Feneri, Gece Dansı Tutsakları, Bir Irmağa Yolculuk, Rumuz Goncagül, Üç Halka 25, Dilan ve 14 Numara filmlerinin yapımcılığını üstlenen Hakan Balamir, aynı zamanda 1977 yapımlı Kördüğüm adlı filmin de senaryosunu üstlenmiştir.


 
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