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Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti

Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti

25 Eylül 2018 Salı 10:41
Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti

25. Adana Film Festivali için Adana'da bulunan ünlü oyuncu Yakup Yavru, açılış töreni sonrası geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Uluslararası Adana Film Festivali’nin açılış ve Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülleri Törenine katılan ünlü sanatçı Yakup Yavru, törenin ardından dinlenmek için oteldeki odasına geçti. Gece kalp krizi geçiren Yavru, Özel Adana Hastane'sine kaldırıldı. Ünlü sanatçı burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

Yavru'nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı. 

ÜNLÜ OYUNCUSU YAKUP YAVRU, MEZARINI YAPTIRDIKTAN 4,5 AY SONRA ÖLDÜ

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Yakup Yavru (64), memleketi Amasya'da kendisine mezar yaptırdıktan 4,5 ay sonra, ödül almak üzere geldiği 25. Uluslararası Adana Film Festivali öncesi otel odasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yakup Yavru, mezarını yaptırdığı günlerde, "Yerimi çok beğendim. Hemen ölesin geliyor. Kendime göre, hayırlı bir şey yaptığıma inanıyorum" demişti.

22 yıllık tiyatro oyuncusu Yakup Yavru, adından sıkça söz ettirdiği 'Sağ Salim 2' filminin ardından rol aldığı 'Facia Üçlü' isimli uzun metrajlı filmle dikkatleri üzerine çekti. 25. Uluslararası Adana Film Festivalinde, 25. Yıl Emek Ödülü almak için Adana'ya gelen Yakup Yavru, kaldığı otelde ölü bulundu. Yakup Yavru'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Yakup Yavru'nun cenazesinin nereye defnedileceği henüz açıklanmadı.

Memleketi Amasya'da 3 Mayıs'ta 35 bin lira harcayarak kendisine mezar yaptıran Yakup Yavru, "Yerimi çok beğendim. Hemen ölesin geliyor. Kendime göre, hayırlı bir şey yaptığıma inanıyorum" sözleriyle gündeme gelmişti. Birçok Yeşilçam filminde rol alan Yakup Yavru, mezar yaptırmasının ardından şu açıklamayı yapmıştı:

"'Ölümlü dünya ne olur ne olmaz' diye, İstanbul'da Zincirlikuyu değil de kendi öz memleketimde aklım başımdayken, canım sağken yerimi satın alıp, mezarımı yaptırayım dedim. Hiç olmazsa yarın öldüğümde insanlara sıkıntı çıkarmayım dedim. Her şey hazır zaten kapakları bile hazır. Çok da keyifli oldu. Zaten yerimi de çok beğendim. Hemen ölesin geliyor. Öyle bir hoşuma gitti ki şimdi bir de hayrat için ismime çeşme yaptıracağım. Ben memnunum. Paraları oraya, buraya savuracağıma kendime göre, hayırlı bir şey yaptığıma inanıyorum. Mezarın arka kısmına özel olarak yaptırdığım 5 göze, ben öldükten sonra yağmur ve kardan etkilenmeyen çeşitli portrelerimi yerleştirecekler. Şimdi koyarsak, ayıp olur. Herkes Fatiha okumaya başlar, gerçekten öldü sanırlar. Ben öldükten sonra resimlerimi buraya yerleştirecekler. Çam fidanlarının aralarına da bazı oynadığım sinema filmlerinin afişleri konulacak."

Yakup Yavru kimdir? 

Yakup Yavru, 1 Mart 1952 tarihinde Amasya’da doğdu. Öğretmen okulundan mezun olduktan sonra birçok şehirde görev aldı. 

Öğretmenlik yaptığı dönemde tiyatro ile de ilgilenmeye başlayan Yakup Yavru, “Bana Sevgiyi Anlat” isimli dizi ile oyunculuk kariyerine başladı. “Böyle mi Olacaktı?”, “İkinci Bahar”, “Marziye”, “Unutabilsem”, “En Son Babalar Duyar”, “Kınalı Kar”, “Mihriban”, “Geniş Aile”, “Papatyam” gibi televizyon yapımlarında yer alan Yavru birçok reklamfilminde de yer aldı. 

Yakup Yavru ayrıca, “Babam ve Oğlum”, “Kutsal Damacana”, “Recep İvedik”, “Destere”, “Ceberrut”, “Baş Belası”, “Benzersiz”, “Aşka Geldik”, “Kiraz Mevsimi” gibi filmlerde de rol aldı.

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