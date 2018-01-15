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Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti

Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti

15 Ocak 2018 Pazartesi 19:58
Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti
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Ünlü oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti! Turan Özdemir kimdir?

Dondurmam Gaymak filmi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Turan Özdemir geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Peki Turan Özdemir kimdir, nerelidir? İşte Turan Özdemir'in hayatı...

Turan Özdemir kimdir? Ünlü oyuncu Beykoz’daki evinde kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Dondurmam Gaymak filminin başrol oyuncusu Turan Özdemir, “Yağmurdan Sonra”, “Mavi Gözlü Dev”, “Geniş Aile” gibi bir çok yapımda da rol almıştı.

TURAN ÖZDEMİR KİMDİR?

Turan Özdemir,  11 Ekim 1952’da Muğla’da doğmuştur. Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır.

Hacettepe Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Özdemir, bir süre İzmir Devlet Tiyatrosu’nda görev yaptıktan sonra, İstanbul’a yerleşti. 2001 yılında kamera karşısına geçerek sinemada karar kılan oyuncu, en büyük çıkışını Dondurmam Gaymak filminde başrol oynayarak yaptı. Özdemir, reklam filmi ve dizilerde de rol almasının yanında, seslendirme sanatçılığı yapmıştır.

TİYATRO OYUNLARI

Barış : Aristophanes – İzmir Devlet Tiyatrosu – 1998

Oyunun Oyunu : Michael Frayn – İzmir Devlet Tiyatrosu – 1997

Şeytan Örümceği : Erdogan Aytekin – İzmir Devlet Tiyatrosu – 1996

ROL ALDIĞI FİLMLER  VE DİZİLER

“Pis Yedili (dizi) – 2011
Geniş Aile – 2010
Üvey Aile – 2008
Mevlana Aşkın Dansı – 2008
Geç Gelen Bahar – 2008
Yağmurdan Sonra – 2008
Adem’in Trenleri – 2007
Mavi Gözlü Dev – 2007
İki Yabancı – 2007
Dondurmam Gaymak – 2005
Kadın İsterse – 2004
Cennet Mahallesi – 2004
Kurtlar Vadisi – 2003 (14. bolum – komiser)
Estağfurullah Yokuşu – 2003
Çekirdek Aile – 2002
Aslı ile Kerem – 2002
Tatlı Hayat – 2001.

Son Güncelleme: 15.01.2018 21:07
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