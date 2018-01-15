Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti

Ünlü oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti! Turan Özdemir kimdir?

Dondurmam Gaymak filmi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Turan Özdemir geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Peki Turan Özdemir kimdir, nerelidir? İşte Turan Özdemir'in hayatı...

Turan Özdemir kimdir? Ünlü oyuncu Beykoz’daki evinde kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Dondurmam Gaymak filminin başrol oyuncusu Turan Özdemir, “Yağmurdan Sonra”, “Mavi Gözlü Dev”, “Geniş Aile” gibi bir çok yapımda da rol almıştı.

TURAN ÖZDEMİR KİMDİR?

Turan Özdemir, 11 Ekim 1952’da Muğla’da doğmuştur. Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır.

Hacettepe Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Özdemir, bir süre İzmir Devlet Tiyatrosu’nda görev yaptıktan sonra, İstanbul’a yerleşti. 2001 yılında kamera karşısına geçerek sinemada karar kılan oyuncu, en büyük çıkışını Dondurmam Gaymak filminde başrol oynayarak yaptı. Özdemir, reklam filmi ve dizilerde de rol almasının yanında, seslendirme sanatçılığı yapmıştır.

TİYATRO OYUNLARI

Barış : Aristophanes – İzmir Devlet Tiyatrosu – 1998

Oyunun Oyunu : Michael Frayn – İzmir Devlet Tiyatrosu – 1997

Şeytan Örümceği : Erdogan Aytekin – İzmir Devlet Tiyatrosu – 1996

ROL ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER

“Pis Yedili (dizi) – 2011

Geniş Aile – 2010

Üvey Aile – 2008

Mevlana Aşkın Dansı – 2008

Geç Gelen Bahar – 2008

Yağmurdan Sonra – 2008

Adem’in Trenleri – 2007

Mavi Gözlü Dev – 2007

İki Yabancı – 2007

Dondurmam Gaymak – 2005

Kadın İsterse – 2004

Cennet Mahallesi – 2004

Kurtlar Vadisi – 2003 (14. bolum – komiser)

Estağfurullah Yokuşu – 2003

Çekirdek Aile – 2002

Aslı ile Kerem – 2002

Tatlı Hayat – 2001.