Ünlü Oyuncu Hastaneye Kaldırıldı!

Ünlü oyuncu Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

Yumurtalık kanserinin nüksetmesi nedeniyle ekim ayının son haftasında yeniden ameliyat masasına yatan ‘Yeşilçam’ın gamzeli güzeli’ Bahar Öztan, yeniden hastaneye kaldırıldı. Oğlu Yiğit Öztan, annesini bir an olsun yalnız bırakmadı.

Yumurtalık kanserinin nüksetmesi nedeniyle geçtiğimiz aylarda ameliyat masasına yatan ‘Yeşilçam’ın Gamzeli Güzeli’ Bahar Öztan, taburcu olmasına rağmen kendisini iyi hissetmediği için yeniden hastaneye kaldırıldı.

Yeni yılın ilk saatlerinde yeniden rahatsızlanan Bahar Öztan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastalığı yeniden nükseden Öztan tedaviye alındı. Annesini bir an yalnız bırakmayan oğlu Yiğit Öztan, “Yılbaşı gecesi rahatsızlandı. Şu anda biraz ağrıları var ama şükür daha iyi. İnşallah toparlayacak.” dedi.