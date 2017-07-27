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27 Temmuz 2017 Perşembe 15:51

Ünlü Oyuncu Gözaltına Alındı!

Ünlü Oyuncu Gözaltına Alındı!

Ünlü Oyuncu Gözaltına Alındı!
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Ünlü Oyuncu Semra Dinçer Gözaltına Alındı!
Sinema oyuncusu Semra Dinçer, film çekimi için geldiği Şanlıurfa'da, hakkındaki bir davada ifade vermediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Dinçer, adliyede ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Semra Dinçer, önümüzdeki günlerde başlanacak olan 'Har' isimli filmin çekimlerine katılmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Kent merkezindeki bir konukevinde konaklayan Dinçer, polislerce hakkında yargılandığı davada ifade vermediği için yakalama kararı bulunduğu için gözaltına alındı.



İşlemlerinin ardından adliyeye götürülen Dinçer, ifadesini verdikten sonra serbest bırakıldı.


 
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