Ünlü Oyuncu Gözaltına Alındı!

Ünlü Oyuncu Semra Dinçer Gözaltına Alındı!



Semra Dinçer, önümüzdeki günlerde başlanacak olan 'Har' isimli filmin çekimlerine katılmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.Kent merkezindeki bir konukevinde konaklayan Dinçer, polislerce hakkında yargılandığı davada ifade vermediği için yakalama kararı bulunduğu için gözaltına alındı.İşlemlerinin ardından adliyeye götürülen Dinçer, ifadesini verdikten sonra serbest bırakıldı.