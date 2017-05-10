Ünlü Oyuncu Evinde Ölü Bulundu!

Mary Tsoni evinde ölü bulundu!



Yunanistan Bağımsız Sineması'nın öncü yönetmenlerinden Yorgos Lanthimos'un Oscar adayı filmi 'Dogtooth'un başrol oyuncusu Mary Tsoni evinde ölü bulundu.Yunanistan basınına yansıyan haberlerde, 30 yaşındaki oyuncunun bir süredir depresyonda olduğu ve psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü. Tsoni, Angeliki Papoulia ile birlikte Saraybosna Film Festivalinde 'En İyi Yabancı Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştı. Tsoni, Yunanistan'ın en önemli kadın oyuncuları arasında gösteriliyordu.