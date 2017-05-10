Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Mayıs 2017 Çarşamba 15:31

Ünlü Oyuncu Evinde Ölü Bulundu!

Ünlü Oyuncu Evinde Ölü Bulundu!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Mary Tsoni evinde ölü bulundu!
Yorgos Lanthimos'un Oscar adayı filmi 'Dogtooth'un başrol oyuncusu Mary Tsoni evinde ölü bulundu.



Yunanistan Bağımsız Sineması'nın öncü yönetmenlerinden Yorgos Lanthimos'un Oscar adayı filmi 'Dogtooth'un başrol oyuncusu Mary Tsoni evinde ölü bulundu.

Yunanistan basınına yansıyan haberlerde, 30 yaşındaki oyuncunun bir süredir depresyonda olduğu ve psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü. Tsoni, Angeliki Papoulia ile birlikte Saraybosna Film Festivalinde 'En İyi Yabancı Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştı. Tsoni, Yunanistan'ın en önemli kadın oyuncuları arasında gösteriliyordu.


 
banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gelin Adayları Tekme Tokat Birbirine Girdi! Gelin Adayları Tekme Tokat Birbirine Girdi!
Mustafa Sandal'a Şok! Hayatını Kaybetti... Mustafa Sandal'a Şok! Hayatını Kaybetti...
Haluk Levent'ten Alkışlanacak Hareket! Haluk Levent'ten Alkışlanacak Hareket!
Survivor Nagihan’ın Çıplak Fotoğrafı Sosyal Medyaya Sızdı Survivor Nagihan’ın Çıplak Fotoğrafı Sosyal...
İbrahim Erkal'dan Bir İyi Bir Kötü Haber İbrahim Erkal'dan Bir İyi Bir Kötü Haber
Hande Yener'e Konserde Uçan Tekme! Hande Yener'e Konserde Uçan Tekme!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Gelin Adayları Tekme Tokat Birbirine Girdi!

Haberi Oku