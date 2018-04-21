Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110932
ALTIN
175.132
DOLAR
4.0581
STERLİN
5.6966
EURO
4.9812
Sahilde ölü bulunan şahsa otopsi yapıldı
CESEDE OTOPSİ YAPILDI
Çavuşoğlu KKTC’den ayrıldı
ÇAVUŞOĞLU KKTC’DEN AYRILDI
Sahilde erkek cesedi bulundu
Son Dakika
SAHİLDE ERKEK CESETİ BULUNDU
Magandalar tutuklu yargılanacak
MAGANDALAR TUTUKLU YARGILANACAK
banner256
Flaş Haber
Sahilde erkek cesedi bulundu
Kapat

Ünlü oyuncu 'cinsel ilişki tarikatı' nedeniyle gözaltında!

Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesine sahip Smallville dizisinin yıldızı Allison Mack FBI tarafından cinsel ilişki tarikatı bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı.

Ünlü oyuncu 'cinsel ilişki tarikatı' nedeniyle gözaltında!

Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesine sahip Smallville dizisinin yıldızı Allison Mack FBI tarafından cinsel ilişki tarikatı bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 21:47
Ünlü oyuncu 'cinsel ilişki tarikatı' nedeniyle gözaltında!

Yayınlandığı dönemde Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesine sahip Smallville dizisinin yıldızı 35 yaşındaki Allison Mack, FBI tarafından seks tarikatı bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı.

ÖRGÜTÜN ÜST DÜZEY İSİMLERİNDEN BİRİ

Allison Mack'in örgütün üst düzey isimlerinden olduğu ortaya çıktı. Mack'in örgütte genç kadınları seks kölesi olarak tarikata dahil etme görevini yerine getirdiği ve onlara video ve fotoğraf kaydıyla şantaj yaptığı belirtildi.

BİR GÖREVİ DE TARİKAT YÖNETİCİLERİNE KADINLARIN İTAAT ETMELERİNİ SAĞLAMAK

TMZ'de yer alan habere göre, Mack'in tarikatta bir görevinin de kadın seks kölelerinin tarikatın yöneticisine her zaman itaat etmelerini sağlamak olduğu ortaya çıktı. Seks kölesi olarak kullanılan kadınların cinsel verimliliği azalana kadar aç bırakıldığı açıklandı.

banner223

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILABİLİR

ABD'li federal yetkililer Mack'in kefalet bedelinin çok yüksek olacağını talep etti.

Mack'in tutuklanması durumunda 15 ila müebbet hapis cezası arasında bir cezaya çarptırılabileceği gelen bilgiler arasında.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sakın başını kaldırma!
Sakın başını kaldırma!
Ünlü oyuncudan herkesi şaşırtan itiraf: Penisimi kırdım...
Ünlü oyuncudan herkesi şaşırtan itiraf: Penisimi kırdım...
Türkan Şoray, hastaneye kaldırıldı
Türkan Şoray, hastaneye kaldırıldı
Aslı aramasın diye hattını değiştirdi!
Aslı aramasın diye hattını değiştirdi!
Aşırı mısır tüketenler dikkat!
Aşırı mısır tüketenler dikkat!
Çıplak videosu internete düştü!
Çıplak videosu internete düştü!
Gişe eleştirilerine çok sert cevap!
Gişe eleştirilerine çok sert cevap!
Yeni sevgilisiyle eşine yakalanıyordu!
Yeni sevgilisiyle eşine yakalanıyordu!
İstanbullu Gelin'de 3 isim veda edecek
İstanbullu Gelin'de 3 isim veda edecek
Hülya Avşar'ın Selfi'si!
Hülya Avşar'ın Selfi'si!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim