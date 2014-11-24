Ünlü isimler cenazeye koştu

Sarnıç Beach ortaklarından Vedat Atlı'nın ablası Serap Atlı, dün öğlen Üsküdar Şakir'in Camii'nde kılınannamazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.Atlı'nın cenaze törenine yakın dostları, Kenan İmirzalıoğlu, Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan ve Oktay Kaynarca'nın da aralarında bulunduğu birçok ünlü sima katıldı.Oktay Kaynarca ve Mehmet Aslantuğ, namaz sırasında Vedat Atlı'yla birlikte ön sırada saf tuttu.