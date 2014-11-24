Ünlü isimler cenazeye koştu

Güneş gazetesinden Ahmet Döğen'in haberine göre Bodrum Bitez Sarnıç Beach ortaklarından Vedat Atlı'nın ablası Serap Atlı, dün öğlen Üsküdar Şakir'in Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
Atlı'nın cenaze törenine yakın dostları Cem Yılmaz, Kenan İmirzalıoğlu, Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan ve Oktay Kaynarca'nın da aralarında bulunduğu birçok ünlü sima katıldı.
Oktay Kaynarca ve Mehmet Aslantuğ, namaz sırasında Vedat Atlı'yla birlikte ön sırada saf tuttu.